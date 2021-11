Paolo Bonolis diventa produttore e azionista: il progetto insieme alla moglie Sonia Bruganelli

Conduttore e autore televisivo, ma non solo: Paolo Bonolis amplia i confini del suo spazio professionale e diventa produttore e azionista, suggellando con la moglie Sonia Bruganelli un legame che, oltre che sentimentale, è anche lavorativo.

La notizia che racconta il nuovo progetto lavorativo dello showman romano è riportata dal settimanale Chi che riferisce dell’acquisto da parte dello showman italiano delle quote di Sdl tv, la tv via web creata Bruganelli parallelamente all’agenzia di scouting. La tv permette di accedere a video inediti, clip e casting di programmi di successo come Avanti un Altro, Ciao Darwin e tutti i programmi che vedono protagonista il marito e trasmette anche lo spazio ‘I libri di Sonia’, un faccia a faccia fra la conduttrice e l'autrice o l'autore di un libro. Con questa nuova mossa imprenditoriale, scrive il magazine, il conduttore inizierà a produrre format con la società della moglie.

Sonia Bruganelli al GF Vip

Moglie che, nel frattempo, continua a ricoprire il suo ruolo di opionista al GF Vip accanto al conduttore Alfonso Signorini e alla collega Adriana Volpe. "Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante di mezzo" ha commentato Paolo a proposito dell’impegno professionale della moglie, passata dal dietro le quinte all’altra parte della telecamera in un’esperienza televisiva verso la quale sta dimostrando molta attitudine.