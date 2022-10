Bonolis sulla malattia della figlia Silvia: "Fa male, non ho armi", poi parla di Sonia che vive da sola

Paolo Bonolis in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo, un discorso intimo tra moglie e marito, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua vita privata, della moglie, Sonia Bruganelli, e dei figli.

Paolo Bonolis sulla decisione di Bruganelli di vivere "da sola"

Bonolis ha anche risposto pubblicamente a quanto dichiarato da Sonia a inizio settembre, ovvero che presto vivranno in due case diverse. Dalle parole di Paolo è facilmente intuibile che questa scelta della moglie sia un po' subita dal conduttore. "Non mi dispiace perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria. Non è certamente il mio percorso - ha voluto specificare - ma essendo il suo corrisponde in piccola parte a quello che avevo detto prima: è una specie di testamento biologico in vita. Va bene, ci sta, anche perché poi stiamo parlando di una differenza di 40 metri".

Paolo, l'educazione dei figli e la rabbia per quanto successo a Silvia

Paolo Bonolis ha un'idea ben precisa del tipo di educazione che servirebbe alle nuove generazioni troppo impegnate sui social e poco nella vita concreta. "Vedo crescere attorno a me valori che non condivido e vedo perderne altri che ho sperato non venissero mai perduti" ha dichiarato Bonolis. "Io credo che la fluidità sia un valore eccessivo perché fa perdere sostanza alla parola data e ai rapporti ottenuti. Non è un valore sbagliato di per sé, ma è facile approfittarsene per esasperarlo. In un mondo solamente fluido manca la solidità e la solidità è ciò che ci dà certezze".

Il telefono ad esempio, secondo Paolo, dovrebbe essere dato ai ragazzi solo a 16 anni, però i suoi figli ad esempio è arrivato prima, a comprarlo è stato Sonia "perché lei invece utilizza tantissimo lo smartphone", lui ha un Nokia con il quale riceve solo chiamate e sms. "Mia moglie ha avuto anche una crescita e uno sviluppo analogico, è in grado di distinguere la farina dalla crusca e per merito suo e per impegno mio ai ragazzi è stato concesso in maniera abbastanza equilibrata. Adele, Davide e Silvia stessa lo utilizzano, ma non ne abusano" ha aggiunto.

Inevitabile poi il parlare di Silvia, ma prima è stato affrontato il tema della fede e l'incontro che ha avuto con il Papa. "È un signore molto gentile, simpatico - Paolo descrive così Papa Francesco - Avevo molta curiosità. Ci aveva invitato in Vaticano, due anni fa circa. Abbiamo parlato di calcio, l’ho invitato a venire a guardare una partita insieme. È stata la grande gioia di Silvia, che voleva vederlo. Così me la sono portata con la sua assistente, ormai sorella, Denise. Lui è stato molto carino con lei".

Bonolis non prega Dio, "parlo con le persone che non ci sono più, mi rivolgo a loro salutandole ogni volta che vado a letto e ringraziandole per quello che mi hanno dato. La Chiesa, invece, è un’istituzione che si frappone tra chi ha bisogno di credere e la suddetta necessità. Dio non c’entra né come soluzione né come problema. Scusi, qui parlo per l’esperienza di mia figlia (Silvia ha avuto un’ipossia durante un intervento quando era molto piccola che ha compromesso parte delle sue capacità motorie e cerebrali). Comunque, sono piccole rabbie che uno conserva".

La rabbia ovviamente non può non se n'è andata: "Non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua".