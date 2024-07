"Paolo Bonolis è innamorato di Sonia, soffre per la sua relazione con Angelo Madonia"

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati ufficialmente un anno fa, ma la loro vita scorre senza grandi cambiamenti (almeno all'apparenza). Vacanze insieme, foto insieme, tempo trascorso con i figli (insieme). I due poi avevano già iniziato a vivere in case separate, per avere maggiore privacy, e ovviamente lo stanno continuando a fare. "Io e Paolo viviamo in due appartamenti diversi di palazzi comunicanti attraverso un terrazzo e la stanza di Silvia. Lei è il nostro trait d’union. Ora sono molto più vicina a lei di quando abitavamo nello stesso appartamento, io e il padre al piano di sopra e lei con i fratelli sotto", ha dichiarato di recente.

Ad essere cambiata però è la situazione sentimentale di Bruganelli. Se di Bonolis non sono note recenti flirt o frequentazioni: Sonia, 50 anni, è stata in più occasioni fotografata e vista insieme al ballerino Angelo Madonia, 39. Ormai non è più un mistero che siano legati e per questo motivo non nascono neanche più di avere una relazione. "I due non lesinano pubbliche effusioni come avvenuto durante il party di nozze milanese di Simona Ventura e Giovanni Terzi al quale si sono presentati mano nella mano".

Ma di questo avvicinamento cosa pensa Bonolis? Per il settimanale Oggi starebbe soffrendo molto. "Paolo è apparentemente imperturbabile ma chi lo conosce bene parla di una sua grande sofferenza perché è ancora innamorato della sua ex moglie". Inoltre i due continuano anche a lavorare insieme e lei ha ancora un "grande ascendente professionale". Sarebbe "riuscita a far allontanare da Avanti un altro! lo storico autore di Paolo, Marco Salvati. Con lui negli scorsi mesi Bruganelli aveva troncato ogni rapporto dopo un acceso confronto su questioni di lavoro".