Bonolis: "Io e Sonia in case separate? Ecco come stanno le cose". E rivela di aver comprato un appartamento

Circa un mese fa le dichiarazioni di Sonia Bruganelli sulla decisione sua e del marito di Paolo Bonolis di vivere in due appartamenti diversi crearono una certa discussione tra i fan della coppia, dubbiosi dell'effettiva solidità del loro rapporto. L'argomento è stato affrontato da Silvia Toffanin durante l'intervista al conduttore nell'ultima puntata di Verissimo dove, oltre a parlare del suo rapporto con i figli, si è parlato anche del suo matrimonio. "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui" aveva raccontato l'imprenditrice oggi opinionista del Grande Fratello Vip, spiegando che lei e il marito avrebbero continuato a vivere "in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita".

Oggi lo showman è tornato sull'argomento, spiegando nel dettaglio di aver acquistato un appartamento adiacente a quello in cui vive da anni con la moglie e i loro figli, così da ampliare gli spazi. Bonolis lo ha fatto con l'ironia che proverbialmente lo connota e ha così lasciato intendere che il rapporto tra lui e Bruganelli sia stabile nonostante si possa insinuare altro.

Il rapporto tra Bonolis e Bruganelli

"Questo è un tema molto delicato. Nel senso che io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati", ha detto Bonolis a Toffanin: "Però capisco che è un tema che può colpire profondamente l'animo degli italiani, mi ha chiamato anche Mattarella, anche Draghi voleva occuparsene, ma ora si sta spostando su altri fronti. Il nuovo Governo sta lavorando a un nuovo ministero che dovrebbe essere quello dei diritti e dei doveri coniugali, dove verrà fatta una legge per capire se sia possibile non avere la stessa ubicazione da dormienti".

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sposati da vent'anni e il loro legame è davvero tanto profondo. "Ci vogliamo bene", ha detto della moglie che segue, per come può, al Grande Fratello Vip, trovandola perfetta per quel ruolo: "Come sempre è molto brava, molto lucida e ha una peculiarità che in casa spesso ha creato problemi e a volte li ha risolti, non si tiene un sorcio in bocca. Questo, per quel genere di trasmissioni, è perfetto. Essendo una donna brillante e intelligente, cammina con serenità in quel territorio".

(Di seguito, l'intervista di Paolo Bonolis a Verissimo)