Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli festeggiano la figlia Adele

Oggi si festeggia in famiglia Bonolis-Bruganelli: al centro delle attenzioni del conduttore tv e dell’opinionista del GF Vip c’è Adele, ultimogenita della coppia che compie 14 anni. “Auguri Amore mio”, scrive papà Paolo sui social a corredo di un post dove due baci amorevoli sono dati sulle guance della festeggiata sotto il caldo sole estivo. E altrettanto affettuosa è la dedica di mamma Sonia che ricorda la figlia in uno scatto di qualche tempo fa: “Sono così orgogliosa di come sei… ps questa foto per ricordare quando ancora ti vestivi con ciò che decidevo io”, è il pensiero a margine.

Una valanga di commenti da parte di amici e fan della coppia riempiono i social di auguri per Adele, la “piccola” di casa nata dopo Silvia (18 anni) e Davide (16).