Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme: la serata a Roma

Di nuovo insieme, l'uno accanto all'altra. Pronti a godersi una serata a teatro in due. Sono apparsi così ieri sera Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al Brancaccio di Roma, dove sono arrivati in coppia allo spettacolo "Meglio stasera" di Stefano De Martino. Sotto gli occhi curiosi dei passanti, il conduttore e l'imprenditrice si sono ritagliati qualche ora di spensieratezza di fronte al divertente show dell'ex ballerino di Amici. Segno che i rapporti sono sereni nonostante l'annuncio di separazione arrivato lo scorso giugno.

C'è chi spera in un ritorno di fiamma, ma tutto lascia intendere che tra Paolo e Sonia è rimasta solamente una invidiabile complicità. Una famiglia allargata che sembra funzionare alla perfezione la loro, se si pensa che non è passato neanche un anno dal giorno in cui hanno comunicato di volersi separare. Del resto già all'epoca l'avevano detto: "Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai". Parole che suonavano come retorica ma che oggi trovano concretezza nei fatti.

Trent'anni d'amore non si chiudono con un colpo di spugna. Soprattutto quando di mezzo ci sono tre figli: Silvia, 20 anni, Davide,18; Adele, 14. Non a caso proprio al ridosso del Natale Sonia aveva raccontato che la famiglia si sarebbe ritrovata unita: "Dal 22 dicembre festeggeremo insieme", aveva raccontato nei giorni precedenti. "Prima il compleanno della nostra Silvietta, poi arriveranno i figli di Paolo dall'America con i loro bambini e le compagne. Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia, ci fa sentire la paura. In casa invece percepisco solo sicurezza. Sempre".