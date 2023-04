Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati dopo 25 anni

Matrimonio al capolinea tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A lanciare lo scoop è Dagospia, che aggiunge: "Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l'amore ma non la stima e l'affetto". La decisione, dunque, seppur dolorosa, non avrebbe lasciato astio tra i due che hanno appena trascorso le vacanze di Pasqua insieme. Sempre secondo il sito, ufficializzeranno tutto a Verissimo nelle prossime settimane.

Nessuno dei due ha ancora commentato la notizia - che sta rimbalzando ovunque - anche se un post pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli la dice lunga: "Il tempo non sistema le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu". Parole decisamente eloquenti a leggerle oggi. Forse questo viaggio era l'ultimo tentativo per provare a rimettere insieme i pezzi di un matrimonio ormai finito? L'epilogo non sembra avere lieto fine.

Il post di Sonia Bruganelli

Le voci di crisi

Le voci su una presunta crisi tra i due giravano già un anno fa, rinforzate dalle dichiarazioni sulla loro nuova quotidianità in due case separate. Rumors, poi, sempre smentiti dai diretti interessati. Inseparabili sia nella vita privata che sul lavoro (insieme gestiscono Sdl Tv, la società di produzione che firma i programmi del conduttore, da "Avanti un altro" a "Ciao Darwin"), hanno sempre messo a tacere con i fatti certe illazioni sulla loro longeva relazione. Al momento, però, non arriva ancora nessuna smentita.

Il matrimonio e i tre figli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti venticinque anni fa. Trentasei anni lui, ventitre lei. All'epoca lui era un conduttore già affermato, lei una giovane professionista. Nel '97 hanno ufficializzato la loro relazione, nel 2002 è arrivato il matrimonio, da cui sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il loro è un legame molto forte e di profonda fiducia, tanto da essersi concretizzato anche in un rapporto lavorativo (Sonia si occupa dei casting dei programmi condotti da Bonolis).