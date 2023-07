Bonolis-Bruganelli dopo l'addio sempre insieme, al party per Ciao Darwin sono fianco a fianco

"Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai" dicevano Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli mentre annunciavano la fine del loro matrimonio solo poche settimane fa. E sembra proprio che i due, questa frase, la intendessero davvero stando alle immagini che li mostrano affiatati, complici e vicini al party per la fine delle registrazioni di Ciao Darwin 9, il programma di Canale 5 a cui i due lavorano insieme da anni, che si è tenuto ieri sera con tutti i membri della troupe.

Una separazione, quella Bonolis-Bruganelli che, stando a quanto mostrano i due sui social, è più definitiva nella teoria che nella pratica dato che i due sono spesso insieme per affari lavorativi e di famiglia e che non li sta vedendo affatto alle prese con litigi, vendette o minacce sulla divisione delle proprietà. Almeno apparentemente.

I due, infatti, continuano a mostrarsi l'una al fianco dell'altro sia sul lavoro che in famiglia così nei momenti di svago come il party dedicato alla nuova edizione di Ciao Dawin. E se Sonia si lascia andare a qualche ballo scatenato in più con uno dei ballerini di Ciao Dawrin - e c'è chi ci ha voluto vedere qualcosa in più di un semplice ballo innocente - quando è il momento del brindisi con la torta, dei ringraziamenti e dei discorsi seri, la produttrice tv non può tornare al fianco del suo ex compagno mostrando grande umanità e dolcezza nel continuare a condividere con lui le soddisfazioni personali e di lavoro.

Sembra proprio che Paolo e Sonia, nonostante sia finito l'amore che hanno coniviso per tanti anni, continuino a rispettarsi molto e a esserci l'uno per l'altra e vedere una ex coppia così affiatata e piena di amore incondizionato, pur avendo deciso di lasciarsi, è un bellissimo esempio per tutti anche se, dietro l'apparente serenità, il loro cuore, molto probabilmente, nel profondo, è ancora spezzato.

Il discorso di Paolo Bonolis per la fine di Ciao Dawin

La fine delle riprese della nuova edizione di Ciao Dawin è stata dolce/amara per Paolo Bonolis che ha detto addio a uno dei suoi programmi di maggiore successo. Paolo ha colto l'occasione per ringraziare tutti i suoi collaboratori, Sonia Bruganelli compresa, che lo hanno accompagnato negli anni nella realizzazione dello show e le sue parole sono apparse, oltre che un addio al programma anche come un addio alla tv.

"Questa è l’ultima edizione” - ha specificato Paolo -. e grazie per avermi fornito tutte le armi necessarie perché anche questa edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre”.

