Bonolis-Bruganelli, la rottura è definitiva: la decisione della ex coppia

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciavano la loro separazione esattamente un anno fa. "Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati" disse quella che ormai da tempo era una ex coppia nell'intervista che metteva la parola fine alle indiscrezioni sulla crisi. Il conduttore e la produttrice si sono lasciati con affetto, rispetto e stima, sentimenti che non sono mai mancati in questo primo anno da ex coniugi e che restano anche oggi che la separazione si appresta a diventare ufficiale anche per la legge.

È il settimanale Chi, infatti, ad annunciare che a fine mese la separazione tra Bonolis e Bruganelli diventerà legale: "Una separazione consensuale che pone fine ufficialmente al loro matrimonio, ma non certo al loro affetto", si legge tra le Chicche di Gossip del magazine che così conferma la grande serenità con cui i due hanno diviso le loro strade sentimentali dopo più di 25 anni insieme.

Di recente Paolo Bonolis ha affrontato l'argomento: "Il divorzio è figlio di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? (...) Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda", ha confidato il conduttore nel podcast di Giancluca Gazzoli. Dal canto suo, Sonia Bruganelli - che in questo periodo pare molto vicina ad Angelo Madonia - ha affermato: "Serve l'intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli". E proprio ribadendo l'affetto per l'ex marito e padre dei suoi tre figli: "Forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata", ha aggiunto - "Sarei felice per lui".