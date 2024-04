Paolo Bonolis: "La separazione da Sonia Bruganelli? L'ho subita. Non è stato facile"

La balbuzie da bambino, la prima relazione fisica a 26 anni con una ragazza francese di nome Christine, l'inizio della sua carriera partita con un provino in Rai fatto quasi per caso. E poi la vita privata, l'amore, i suoi due matrimoni finiti con gli strascichi che ne sono derivati: Paolo Bonolis si racconta senza filtri nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, con la sincerità che gli appartiene e che mantiene per tutto il corso di un dialogo che tocca anche il tema della fine del suo legame con la moglie Sonia Bruganelli.

La coppia ha annunciato la separazione a giugno 2023. Allora nell'intervista a Vanity Fair che ufficializzò la fine del matrimonio entrambi affermarono: "Siamo separati ma più uniti che mai". Dichiarazione che Bonolis conferma ancora oggi: "Certo. Abbiamo tre figli, ci vuole armonia... come si dice? Genitoriale, ecco". Il conduttore ammette anche che la decisione di mettere la parola fine a un rapporto lungo 25 anni non è partita da lui: "L'ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto", prosegue Bonolis. Inoltre: "L'amore si trasforma, spero di ritrovarlo prima possibile", aveva detto tempo fa, affermazione che oggi commenta con la certezza di un benessere emotivo che gli dà tanta serenità: "Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio" aggiunge: "Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia".

Le parole sulla prima moglie Diane Zoeller e su Laura Freddi

Prima di Sonia Bruganelli Paolo Bonolis è stato sposato con Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina, da cui si separò per un suo tradimento che confessò. "Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito, capisco l'intemperanza di lei" dice il conduttore che comunque assicura di non aver tradito spesso nella sua vita: "Trovo che la bellezza di un rapporto sia nella perseveranza della rinuncia. Siamo tutti birbanti e onesti allo stesso tempo".

Poi la storia con Laura Freddi che durò dal 1991 al 1996. All'epoca Bonolis assicurò che l'avrebbe sposata. "Lo vedi? Si sbaglia. Succede. Bisogna stare zitti il più possibile, non fare previsioni. Siamo tante Pizie mancate" commenta Bonolis che comunque della showgirl conserva un bel ricordo: "Sono sempre felice, prima, durante e dopo. Basta che non ce pensi".