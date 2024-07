Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis nonni perfetti in vacanza. Le foto con figli e nipote sono bellissime

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli da quando si sono lasciati ci hanno abituati e non vedere alcun cambiamento nelle loro vite. Continuano ad aiutarsi, ad andare in vacanza insieme e a parlare bene l'uno dell'altra. Certo, il conduttore non ha fatto mistero di aver dovuto accettare la decisione dell'ormai ex moglie, però tra di non sembrerebbero esserci tensioni. Bruganelli sembrerebbe aver iniziato una relazione con Angelo Madonia, professionista di Ballando con le stelle, mentre su Bonolis poco si sa (anche se Sonia ha affermato che sarebbe pronta ad aiutarlo a trovare una nuova compagna).

Intanto però la famiglia continua a essere unitissima come dimostrano le foto della vacanza, a Formentera, che stanno trascorrendo tutti insieme: compresi Stefano, il figlio che Paolo ha avuto nel suo primo matrimonio con Diane Zoeller, da cui è nata anche Martina, la moglie e il figlio di due anni Sebastian. In uno scatto, condiviso su Instagram, si vede Bruganelli con il nipotino mentre gli mette la crema solare sul viso, mentre sono in piscina. In un altro Paolo al tavolo con Stefano e Davide, 20 anni, uno dei tre figli che ha avuto con Sonia. Ma forse la più bella è quella scattata da Candice Hansen, moglie di Stefano, nella quale ci sono il marito con in braccio il figlio che tende la mano al nonno Paolo che gliela porge teneramente. "Tre generazioni", ha scritto.