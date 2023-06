"Paolo Bobolis, spunta la storia con la giovane collaboratrice: soffre per la fine del matrimonio"

La fine del matrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha reso i social consueto terreno dove congetture, ipotesi, supposizioni si sono accavallate per giorni. Chi ha lasciato chi, da quanto tempo i due si fossero effettivamente lasciati, presunti terzi e terze incomode come cause della rottura, hanno riempito le bacheche dei social network a ridosso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair, aprendo così la strada a svariate ricostruzioni sulla effettiva serenità della ex coppia. Tra quelle si è fatta largo anche la voce secondo cui Paolo Bonolis da oltre un anno sarebbe affettivamente legato a una giovane collaboratrice, tesi che Alberto Dandolo smonta tassativamente nella rubrica dedicata al gossip pubblicata nel numero di Oggi in edicola.

"Paolo Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio" si legge sulla rivista dove si racconta anche quanto a tale dispiacere si sia aggiunto quello per le voci che lo indicano come già nuovamente impegnato. "A Oggi risulta invece che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia", è la ricostruzione riportata: "Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all'ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui".

Nell'intervista con cui Paolo e Sonia hanno confermato la fine della loro storia, in effetti, si percepiva un certo rammarico in tale senso: "Non è stato facile accettarlo, ero dispiaciuto, ovvio" ha raccontato Bonolis lasciando intendere che la scelta di separarsi non sia stata sua e che, come tale, l'abbia accolta con sofferenza: "Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene". Dal canto suo: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia", aveva aggiunto poi Bruganelli, " Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto".