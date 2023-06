"Paolo Bonolis tradito dalla moglie con un collega famoso": Fabrizio Corona sgancia la bomba

All'indomani della notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ad intervenire sulla vicenda è Fabrizio Corona. Attraverso il suo canale Telegram l'ex re dei paparazzi fa sapere di avere a disposizione una notizia esclusiva sul conto della coppia: un retroscena mai svelato che riguarderebbe un presunto tradimento di Sonia ai danni di Paolo, ce sarebbe avvenuto ormai vent'anni fa. Nel dettaglio Corona spiega che ad oggi nel mondo dello spettacolo vige molta ipocrisia, ma "io vi racconterò la verità e i retroscena dello showbis", assicura. Ad esempio? "Tipo - prosegue - quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimassimo e in un modo clamoroso".

Chi sia questo collega famoso non è dato sapere: Corona mantiene il massimo riserbo, almeno per il momento, pur promettendo nuovi scoop. Va precisato che, nel momento in cui scriviamo, i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo l'indiscrezione, che dunque resta un'ipotesi ben poco fondata. È però probabile che presto a farlo ci penserà la stessa Sonia Bruganelli, da sempre molto attiva sui suoi profili social.

"Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo", continua Corona, allargando il discorso ad altri personaggi dello spettacolo. "Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro (Sonia e Paolo, ndr) per non perdere esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto. Proprio come avevano negato Francesco Totti e Ilary Blasi. Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c'ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci". "Ma presto - conclude - tornerò io e in questo canale vi dirò la verità".

Si è concluso ieri - almeno ufficialmente il secondo matrimonio di Paolo Bonolis, tra i volti in assoluto più amati della tv. ll primo matrimonio, quello con la psicologa americana Diane Zoeller, è stato celebrato nel 1983 ed è durato fino al 1988, con due figli nati, ovvero Stefano e Martina, ormai adulti e residenti negli Usa. Poi la storia con Laura Freddi negli anni Novanta, che ha dichiarato in passato: "Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte". E infine il secondo matrimonio con Sonia Bruganelli, da cui sono nati i tre figli minori Silvia, Davide e Adele e finito oggi dopo 26 anni insieme.