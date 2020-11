Paolo Brosio e la fidanzata si baciano in diretta: "Questo è un bacio vero"

Un'altra puntata della telenovela Brosio-De Vitis. A Live non è la D'Urso la coppia di fidanzatini si è seduta di nuovo sul divano di Canale 5 per affrontare l'accusa di tradimento. Maria Laura infatti si è dovuta difendere da Diego, impreditore milanese, che dichiara di averla baciata mentre Brosio era nella casa del Gf Vip.

Le accuse però non sono dimostrabili e quindi Brosio si è mostrato molto sereno e sempre più innamorato tanto da provocare Diego: "Il tuo bacio? Un due di picche. Questo è un bacio", si è girato verso Maria Laura e i due si sono baciati.

Le accuse di tradimento

A mettere la pulce nell'orecchio a Brosio è stata Soleil Sorge che essendo "amica di molti paparazzi" aveva comunicato di aver visto delle foto in cui Maria Laura era in compagnia di un noto imprenditore di Milano. Sempre a Live non è la D'Urso sono stati mostrati questi scatti incriminati, che però non dimostrano il presunto tradimento.

Chi è Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio

22 anni, lunghi capelli neri e grandi occhi verdi, Maria Laura De Vitis nel suo profilo Instagram si definisce modella ed influencer e vive a Milano. A colpire è subito la sua bellezza. Tra le sue passioni, ci sono certamente i viaggi: l'account è affollato di foto in barca immortalate in posti da cartolina e in montagna. Un altro hobby è senz'altro lo sport, come raccontano i suoi addominali: il corpo è scolpitissimo.