Brosio e la fidanzata, la macchina della verità dall'Alabama rileva due "grandi falsi"

A Live non è la D'Urso è momento di "verità". Per fare luce sulla relazione tra Brosio e la 22enne De Vitis è arrivata dall'Alabama la macchina della verità

Durante la puntata 35 della telenovela Brosio-De Vitis a mettere (forse?) un punto alla situazione è arrivata, dall'Alabama, la macchina della verità. Maria Laura ha accettato di sottoporsi ad alcune domande scomode per dimostrare la sua verità.

Paolo Brosio ha difeso la compagna e non si è mai lasciato intimorire dalle domande e dai dubbi di Barbara D'Urso e di alcuni ospiti, tra cui Soleil.

Il momento della macchina della verità: i risultati shock

De Vitis si siede sulla chaise longue, le vengono applicati i rilevatori e all'ok dell'esperto Barbara le fa le prime domande di rito su data e luogo di nascita. La prima vera domanda riguarda Diego Granese, l'imprenditore che afferma di averla baciata e che la relazione con Brosio sia solo una messinscena. "Hai baciato Diego Granese?", "No" risponde Maria Laura e la macchina le da ragione. "Ti sei messa con Paolo Brosio per la visibilità e diventare famosa?", "No" ma il suo corpo ha comunicato altro il verdetto è "Falso", "Il tuo progetto è staccarti da Paolo prima o poi?", "No" e nuovamente la macchina comunica che è una risposta falsa.

"Sei innamorata di Paolo?", "No, ma spero verrà presto l'amore". "Vero". Due sì e due no, un bilancio che ha molti ha fatto venire dei dubbi, ma non a Paolo che rimane fermo sul suo pensiero. Le domande sono state ripetute una seconda volta e i risultati sono rimasti invariati.

Brosio ha anche lasciato intendere che fosse scontato che le risposte a quelle due domande avrebbero portato a tale risultato "L'Alabama la sa lunga, tutto viene orientato per ottenere questo risultato". Barbara però ha subito ribattuto: "Paolo pensi che qualcuno sta indirizzando il risultato?", "Non lo so - ha risposto Brosio -, ma so cosa ha lei nel cuore e cosa ho io. Sul fatto dell'amore lo so, è normale neanch'io lo sono dopo due mesi".