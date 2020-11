Paolo Brosio e la fidanzata di 22 anni Maria Laura De Vitis: "Lui mi chiama Topolina, io Mickey"

Brosio e la fidanzata per la prima volta insieme in tv

Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis per la prima volta insieme a Live non è la D'Urso. Il giornalista, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, ha prima affrontato le sfere - scontrandosi in modo acceso contro Alda D'Eusanio che lo ha accusato di rendere "meno credibile anche la fede" dopo averlo fatto con il giornalismo facendosi trattare a male parole in diretta da Emilio Fede - ha parlato della relazione con Maria Laura, di quarant'anni più giovane di lui.

I due hanno parlato del loro primo incontro, del primo bacio e della stima reciproca. "Lo so che è molto più giovane di me, ma ne sono rimasto affascinato. Ci troviamo su molte cose, parliamo molto. Non posso dire di essere innamorato, ci conosciamo da poco, ma le voglio molto bene e ci tengo a lei" ha spiegato Brosio. La 22enne ha anche ribadito di essere atea ma che trova in Paolo una persona con cui parlare e confrontarsi.

Barbara D'Urso non ha resistito e ha incalzato i due per scoprire se oltre ai baci ci sia stato altro, ma non hanno risposto direttamente, Brosio ha lasciato intendere di sì. "Lui mi chiama Little Mouse, perché dice che sembro una topolina, io lo chiamo Mickey". Tra i due c'è dell'interesse che non viene scalfito neanche dal sospetto che Brosio, mentre era ricoverato in ospedale, abbia scritto con un doppio fine a un'altra donna, Mila Suarez.

E così ad aspettare Paolo nell'ascensore di Live non è la D'Urso c'era proprio lei Mila Suarez, ma il loro confronto non ha cambiato la posizione di Maria Laura De Vitis che crede a Brosio.