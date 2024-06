Morte di Paolo Calissano, il suo amministratore a processo: "Gli ha sottratto oltre 500mila euro"

Si sta sempre più delineando il quadro, complesso, che ha portato alla morte dell'attore Paolo Calissano nel 2021 a soli 54 anni. Un mix di farmaci antidepressivi gli ha portato via la vita il 29 dicembre 2029. Calissano era affetto "da disturbo dell’adattamento con umore depresso, con uno stato depressivo maggiore caratterizzato da insonnia ingravescente, disturbi del senso di percezione, difficoltà di concentrazione, dell’attenzione e della memoria e marcata labilità emotiva, disturbo da abuso di sostanze..." e per questo motivo aveva un amministratore di sostegno che avrebbe dovuto aiutarlo a gestire le sue finanze. Ma così non è stato.

L’avvocato Matteo Minna, non era solo l'amministratore di Calissano, era suo amico. Si conoscevano da oltre 13 anni, ma questo non gli ha impedito di sottrargli oltre 500mila euro. Per il fratello di Calissano, Roberto, la cifra salirebbe ben oltre il milione, ma per motivi di prescrizione gli inquirenti non hanno potuto ricostruire tutti i prelievi e le operazioni illecite. E così sul suicidio pesa inevitabilmente il disfacimento del suo patrimonio, indispensabile per pagare le cure mediche di cui aveva bisogno. Per la procura della Repubblica e per pubblico ministero Francesco Cardona Albini il legale vrebbe circuito Paolo sottraendogli complessivamente 512mila 587 euro, riporta La Repubblica.

Oltre al reato di peculato compare anche quello di circonvenzione d’incapace: Minna lo portava a "a compiere atti che portavano effetti giuridici per lui dannosi" tra cui dei versamenti a favore di una società dell'avvocato, l’Autopark e anche la rilevazione di parte delle quote della stessa. Nella trappola di Minna anche altre persone, tra cui una donna alla quale avrebbe tolto 200mila euro.

Minna è agli arresti domiciliari dall'anno scorso e ora sta aspettando il processo per peculato aggravato, falsità ideologica, falsa perizia per errore determinato da inganno perché avrebbe indotto in errore il consulente incaricato dal giudice tutelare di Genova di esaminare la gestione patrimoniale e la regolarità dei rendiconti presentati in relazione agli incarichi ricevuti.

Le parole di Roberto Calissano

"Fino all’ultimo Paolo ha creduto a ricostruzioni fantasiose. É un fatto che i soldi erano finiti perfino per le terapie. Mio fratello, a lungo seguito da una grossa clinica svizzera, fu costretto a ripiegare su una clinica psichiatrica pubblica sconosciuta quando gli fu detto che la struttura svizzera gli aveva prosciugato i conti. Era una delle molte bugie alle quali ha dovuto piegarsi", ha ricostruito Roberto.