Sara Ricci in lacrime per Paolo Calissano: "Devastata, come perdere una parte di me"

“Sono devastata da questa notizia, è come se perdessi una parte di me”: così Sara Ricci, collega di Paolo Calissano con cui ebbe modo di lavorare per anni nella soap di Canale 5 Vivere, ricorda in lacrime l’attore scomparso ieri a 54 anni. In diverse storie Instagram l’attrice romana parla del loro rapporto e di quanto Calissano sia stato una persona splendida, umanamente e professionalmente: “Paolo era un collega, un compagno di lavoro e di vita e una persona splendida con tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente”, prosegue Ricci, “Se avessi potuto fare qualcosa di più… Lo avrei fatto, quando potevo lo facevo. Parlavamo tantissimo”.

“Purtroppo non ci frequentavamo da anni. Che persona carina… Non potete immaginare che bello era lavorare e vivere accanto a Paolo”, conclude l’attrice che all’attore ha anche dedicato un post riportando una loro vecchia immagine. “Amico mio di anni bellissimi ....la tua dipartita mi lascia smarrita e senza gioie”, si legge a margine dello scatto: “Non eravamo più intimi ne così vicini da anni ma quando ti incontravo era sempre una gioia profonda e saperti meglio era consolante per me. Spero di rivederti più sereno in altre dimensioni. Hai sofferto già abbastanza qui giù. Che il mio affetto ti raggiunga forte e caldo. Insieme abbiamo costruito tanto e fatto sognare milioni di italiani. Arrivederci amico mio”.

(Sotto i video pubblicati da Sara Ricci nelle storie Instagram)

