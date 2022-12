"Paolo Calissano si è suicidato": il racconto del fratello, a un anno dalla morte

Il 31 dicembre 2021 si diffondeva la notizia della tragica morte di Paolo Calissano, avvenuta qualche ora prima nel suo appartamento di Roma. L'attore genovese, 54 anni, protagonista di film e serie tv come La dottoressa Giò, General Hospital, Vivere, Palermo Milano solo andata, venne trovato senza vita insieme a diverse scatole e flaconi di psicofarmaci sparsi nella stanza. Sulla sua morte venne aperta un'inchiesta da parte della Procura di Roma che oggi si chiude con una richiesta di archiviazione sui cui il fratello di Paolo, Roberto Calissano, ha parlato al Corriere della sera: "Vorrei liberare la memoria di Paolo dallo stigma della tossicodipendenza" dice l'imprenditore 54enne, intenzionato a chiarire una volta per tutte che causa della morte non è stata la droga.

"Il pm che ha indagato per undici mesi sulla sua morte aveva disposto un esame tossicologico molto approfondito. La conclusione è stata che mio fratello non è morto a causa di stupefacenti, ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi" continua Calissano: "Quella sera Paolo accettò il rischio di morire, molto probabilmente". Se è morto suicida? "Mai avrei pensato di dirlo, ma credo sia andata così. È molto doloroso per me ammetterlo" la sua risposta.

"Le difficoltà patrimoniali di Paolo Calissano"

Roberto Calissano ha spiegato che sono state aperte delle indagini anche presso altre Procure. Che ipotesi di reato hanno formulato gli altri pm? "Ci siamo impegnati a non rivelarlo prima della conclusione, ma basti sapere che sono state ricostruite le difficoltà patrimoniali di Paolo" ha spiegato l'imprenditore smentendo ancora la notizia circolata allora secondo cui il corpo del fratello fosse in decomposizione: "Oggi l'indagine ha chiarito che in realtà era morto da poco, nella notte fra il 29 e il 30 dicembre. L'abbandono è stata una fantasia di alcuni media".

In quel periodo Paolo cercava di tornare a lavorare, ma il passato delle storie giudiziarie risalenti ai primi anni Duemila, come la morte per droga dell'amica nel suo appartamento di Genova, e la sua permanenza in comunità, rendevano vano ogni tentativo: "Non riusciva a lavorare. Aveva scritto tre sceneggiature (...) I suoi limiti L'ingenuità, un eccesso di fiducia nel prossimo. Forse anche un po’ di permalosità". Fra i suoi crucci più ricorrenti c'era proprio il suo passato che puntuale emergeva per non dargli pace: "Aspirava al diritto all’oblio. Invece i motori di ricerca continuavano a risputare fuori quell’episodio legato al consumo di stupefacenti. Non riusciva a liberarsene. Lavorare era diventato impossibile. Perciò almeno oggi, dopo la sua morte, vorrei che fosse fatta un’operazione verità nei suoi confronti".

L'ultima volta che Roberto aveva sentito il fratello era stato circa dieci giorni prima della sua morte: "Il 19 dicembre. Era giù. Non gli feci abbastanza domande, forse. Tutto rimase nella sfera del non detto".