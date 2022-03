"Benvenuto Gabriele": la prima foto del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Dopo sue settimane dal parto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di mostrare la foto del loro primo figlio: Gabriele. Clizia è già mamma di Nina, avuta con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Fino ad oggi la coppia si era limitata a mostrare il piccolo solo di spalle o profilo, oggi invece un bel primo piano mostra tutta la bellezza del bebè che già sembra essere la fotocopia del padre.

Sono stati molti, infatti, a sottolineare come il piccolo e papà siano uguali. "Ciao a tutti sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo. Non ho ben capito! Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me", questa la didascalia scelta dalla coppia per presentare il figlio.

Molti vip hanno sottolineato la bellezza del bambino: "Bellissimi“, ha scritto Francesca Barra, "Stupendo" sottolinea Veronica Ruggeri, Rita Rusic si complimenta per la bella famiglia "Segno particolare: siete bellissimi, una famiglia meravigliosa" e anche per Paola Turani il bambino è "Mamma mia stupendo".