È ufficiale Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposano: le foto dell'anello

Lo avevano annunciato, ma alla fine lo hanno confermato: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposeranno. Pochi mesi fa Ciavarro aveva anticipato che le nozze si sarebbero svolte nel 2024 e proprio nell'ultimo giorno del 2023 ecco che all'anulare sinistro è comparso un bellissimo solitario.

A mostrarlo è stata Clizia con delle storie Instagram in cui la felicità è ben evidente sul volto della futura sposa. I due hanno scelto la montagna per questo Capodanno e la proposta ufficiale è arrivata proprio mentre fuori nevicava. Con un post, Clizia ha svelato che a consegnarle l'anello è stato il figlio Gabriele. "Cuore a mille… Tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘Sei bellissima ma manca qualcosa!’. E io dico : ‘Cosa amore?’ così arriva Gabri con in mano una scatola e lì trovo un anello. Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!!!", ha scritto l'influencer al settimo cielo.

Al momento la data ancora non è stata annunciata, ma la comunicazione non dovrebbe tardare ad arrivare.

La storia d'amore tra Clizia e Paolo

Il loro amore è nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, era febbraio 2020, mese in cui si sono scambiati i loro primi baci. Entrambi erano entrati single nella casa, ma a differenza di Paolo, Clizia ha alle spalle un matrimonio, con Francesco Sarcina il cantante de Le Vibrazioni, finito nel 2019, da cui è nata Nina nel 2015.