Paolo Ciavarro rivela i suoi rapporti con Francesco Sarcina, ex di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono raccontati in un'intervista che ha messo in luce la solidità del loro rapporto, nato due anni fa al Gf Vip e arricchito dalla nascita del loro primo figlio. Al settimanale Chi la coppia ha parlato della loro vita privata, intima e famigliare, scandita da una quotidianità che ha accolto con gioia il piccolo Gabriele coccolato da papà e mamma come da Nina, la figlia che l'influencer ha avuto 7 anni fa dall'ex compagno Francesco Sarcina.

E proprio affrontando l'argomento dell'armonia famigliare, Paolo Ciavarro ha parlato anche del rapporto con il leader de Le Vibrazioni che ha raccontato essere buono com'è giusto che sia per il bene di Nina che vive con lui, la madre e il fratellino.

"In tanti mi hanno chiesto: “Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio?” E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco", ha affermato Paolo a cui ha fatto eco anche Clizia confermando la tranquillità della relazione con il padre di sua figlia. "Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il nostro rapporto – mio e di Francesco – in passato non è stato idilliaco, ma Poalo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante" , ha aggiunto l'influencer: "Ora so che si può avere una famiglia allargata e serena, che non è quella del Mulino Bianco, che non esiste, però si lavora in quella direzione".

I rapporti tesi tra gli ex coniugi

Il riferimento al "passato non idilliaco" di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina risale al 2019, quando il leader delle Vibrazioni confessò al Corriere della Sera di essere stato tradito da Clizia con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio. Dopo lo scandalo mediatico nel corso degli anni non sono mancate frecciatine e battutine pungenti tra gli ex coniugi che però adesso, stando anche alle ultime dichiarazioni, hanno raggiunto un loro equilibrio. Anche Francesco Sarcina è diventato papà di recente di un'altra figlia, nata dall'amore per la nuova compagna, la modella messicana Nayra Garibo.