"Sciacquati la bocca", la furia di Raimondo Todaro contro Paolo Conticini dopo Ballando con le Stelle

L'attore aveva dichiarato: "Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così". E il maestro di danza, vicino ad Elisa Isoardi, si è sentito chiamato in causa...

Non ha lasciato passare un giorno né l'occasione di essere ospitato in qualche trasmissione per dare una replica, Raimondo Todaro. Furioso, l'insegnante di Ballando con le Stelle ha risposto a tono al concorrente Paolo Conticini, che ieri a Domenica In gli ha lanciato una plateale frecciata.

L'attacco di Paolo Conticini

Ma facciamo un passo indietro. Oggetto del contendere una frase pronunciata da Conticini proprio ieri sera durante un'intervista nel talk di Mara Venier. "Sono stato molto contento di avere fatto questo percorso - ha detto a proposito della sua esperienza a Ballando, terminata sabato, al fianco della maestra Vera Kinnunen - Non che dovessi dimostrare qualcosa o essere diverso da come la gente mi conosce. Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così, nessuno scoop, ma mettere in vista quello che imparavo con Veera, che è stata una maestra meravigliosa. Ho cercato di essere più semplice possibile".

La replica di Raimondo Todaro

Parole che sono state da subito interpretate come un attacco a Todaro, in questi mesi al centro del gossip in virtù di una presunta (e paparazzatissima) love story con la sua allieva Elisa Isoardi. E la replica di Raimondo non ha tardato ad arrivare: "Caro Paolo Conticini - ha scritto tra le Instagram Stories - sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto… (si sente un audio nelle storie IG di Todaro con “devono vincere 5 a 0”, ndr). Prossima vota prima di parlare sciacquatevi la bocca".

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: il presunto flirt e le vecchie storie d'amore

Già perché negli ultimi mesi, oltre che delle performance di Todaro ed Isoardi a Ballando, si è parlato molto anche di una presunta storia d'amore sbocciata dietro le quinte. Un flirt che ha fatto sognare il pubblico, dal momento che entrambi erano famosi (anche) per relazioni avute in passato: lei, al momento single, è reduce da un legame importante con il leader della Lega Matteo Salvini, lui invece ha detto addio alla moglie Francesca Tocca, con cui si è detto addio quest'anno dopo un matrimonio lungo 16 anni e una figlia. Va detto che Todaro ed Isoardi hanno sempre parlato di una semplice simpatia, o meglio di una conoscenza in corso, senza mai confermare direttamente i rumors, ma più volte sono apparsi in servizi fotografici (più o meno rubati) sulle riviste di gossip più famose.