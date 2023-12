Paolo Crepet: "Una volta sono scappato da un'orgia"

Difficile sentirlo parlare della sua vita privata, molto più comune, invece, ascoltare la sua visione dei rapporti umani che nasce dai tanti incontri che avvengono nella sua vita professionale. In un'intervista al Corriere, Paolo Crepet si mette a nudo come non aveva mai fatto prima, iniziando dal suo passato. Sulla mamma dice: "Con lei c'era un patto: non si intrometteva nelle mie scelte e io mi tenevo alla larga dalle sue". Sui genitori di oggi, invece, non ha dubbi: "Si mettono in ginocchio davanti ai figli".

Il noto psichiatra parla anche di donne e vecchi flirt, come quello con un'infermiera di Bonn - nel lontano '76 - che conobbe a Ios, in Grecia: "Splendido posto delle Cicladi - ricorda - dove c'è un bellissimo cimitero. Ci scambiammo lì il primo bacio. Da ragazzo mi credevo figo, molto più di quello che ero". Tra gli aneddoti del passato ne tira fuori anche uno bollente: "Si stava formando un'orgia a New York. Sono scappato perché mi veniva da ridere".

Nessuna 'follia erotica', dunque, ma sempre un desiderio di famiglia molto forte. Finché non è diventato padre. Di quel momento ricorda: "Un forte senso di incredulità, oltre che, naturalmente, una grande gioia. La mia famiglia aveva un'impronta molto seria, molto rigorosa. E così io mi ritrovai a fare il padre, cioè a rivestire una figura che fino a quel momento avevo analizzato come psichiatra e come figlio, dunque da due prospettive molto distanti".

