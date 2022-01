Paolo Fox telefona in diretta ai Fatti Vostri dopo giorni di assenza (e di proteste sui social)

Ma dov’è finito Paolo Fox? Se lo sono chiesti in tanti in questi giorni di assenza dell’astrologo più seguito della tv dalla trasmissione I Fatti Vostri. L’ultima apparizione è stata lo scorso venerdì 21 gennaio 2022 e sui social la protesta per la sua mancanza e per il silenzio sui motivi da parte dei conduttori Anna Falchi e Salvo Sottile è montata con i messaggi di lamentele dei telespettatori. Oggi, finalmente, la situazione è stata chiarita dal diretto interessato, intervenuto in diretta con una telefonata che ha spiegato la ragione: la positività al Covid.

Il gruppo facebook dei fan dei Fatti Vostri è in subbuglio per la sparizione di Paolo Fox. Gran cinema. pic.twitter.com/elJ02Ob7tl — Paolo (@provolinob) January 26, 2022

Paolo Fox assente dai Fatti Vostri perché positivo al Covid

Nella puntata di oggi, giovedì 27 gennaio, Anna Falchi e Salvo Sottile hanno spiegato di non aver affrontato la questione fino ad oggi per una questione di privacy. “Il nostro Paolo Fox sta bene, così tanto bene che è qui con noi oggi al telefono”, ha esordito il conduttore prima di introdurre la telefonata dell’astrologo che ha rivelato di aver avuto il Covid e di aver saltato per questo le ultime puntate. “Torno ma se non torno, sappiate che state andando benissimo, vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni” ha aggiunto ancora Fox che tornerà a occupare il suo seguitissimo spazio quando sarà negativo al tampone.