Domenica In, Paolo Fox: "Non mi si piglia nessuno perché dicono che conosco già il futuro"

Se pensate che essere un riferimento per tutta Italia in tema di previsioni astrologiche vi sbagliate. A spiegare il motivo è lo stesso Paolo Fox, l'astrologo più noto della tv italiana, che ospite di Mara Venier a Domenica In ha parlato del perché è ancora single.

Tra una battuta piccante, pronunciata da Mara, e un'altra ecco che il momento si fa serio e per la prima volta è Fox a ricevere una previsione sulla sua vita. Paolo stava parlando del segno del Capricorno che il prossimo anno ad agosto potrebbero avere un'importante possibilità di convolare a nozze e così ecco che la zia d'Italia domanda all'astrologo se fosse sposato. Paolo con grande ironia ha risposto: "No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo'". La padrona di casa incuriosita da quella risposta ha incalzato con un'altra domanda: "Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?".

"No, io sono acquario e l'acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è acquario? E si vede che alcuni dopo un po' possono pensarci al matrimonio. Vediamo un po' se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?" risponde Paolo. "No, io ti sposo!" ha esclamato poi la presentatrice.

Ecco che poi Mara fa la sua previsione: "Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia".

Paolo ha accolto la notizia con grande piacere e si è detto disposto a pensare al suo futuro amoroso: "Sono pronto. Ho anche una famiglia, ho tre cani meravigliosi".