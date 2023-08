Paolo Kessisoglu, nuovo amore dopo Sabrina Donadel: chi è la nuova fidanzata

Paolo Kessisoglu ha ritrovato l'amore dopo la fine del suo matrimonio con Sabrina Donadel. La notizia arriva dalle pagine del settimanale Oggi che ha pubblicato le foto dell'attore con la nuova fidanzata durante una giornata al mare a Santa Margherita Ligure.

Lei è Silvia Rocchi, architetto milanese di 46 anni, madre di due ragazze e fondatrice di un'associazione che combatte contro il disagio giovanile. Lontana dal mondo dello spettacolo, la donna avrebbe già coinvolto il compagno in diverse iniziative e attività per il sociale. Al suo fianco Kessisoglu sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo emotivamente difficile, segnato dalla fine del suo matrimonio dopo vent'anni, ma anche dalla perdita di entrambi i genitori a cui ha dedicato un toccante post.

Paolo Kessisoglu sulla fine del suo matrimonio con Sabrina Donadel

Due mesi fa Paolo Kessisoglu ha parlato della fine del matrimonio con Sabrina Donadel, giornalista di Sky e autrice e protagonista di Private Collection, programma in onda su Sky Arte HD che racconta le collezioni d'arte private. Lo ha fatto nel corso di un'intervista che affrontava il dolore per il lutto dei suoi genitori, scomparsi entrambi in pochi mesi. "Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi" aveva confidato: "Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano". Paolo e Sabrina si erano sposati nel 2003 e hanno avuto una figlia, Lunitta, nata proprio nel 2003.