Ricordate Paolo Meneguzzi? Ecco il video col figlio a vent'anni dal successo

Vent'anni dopo il grande successo dei suoi iconici brani, Paolo Meneguzzi continua ad occuparsi di musica ma in veste più riservata e si gode l'amore della sua famiglia in Svizzera. Ed è proprio una dedica al figlio ad essere diventata virale su TikTok, dove l'artista si è immortalato mentre scherza insieme al piccolo Pablo, nato sei anni fa dall'amore per la compagna Linda Donati.

È insomma un Paolo Meneguzzi più intimista quello che si racconta oggi tra Instagram e TikTok alle sue decine di migliaia di follower. E, video dopo video, passa in rassegna i suoi brani iconici. "Musica" è l'ultimo che ha condiviso giorni fa, quando si è immortalato insieme al suo piccolino. Una curiosità? Papà e figlio si somigliano moltissimo, nei tratti del viso, nel taglio degli occhi in particolare.

Autore e produttore (discografico e cinematografico), oltre che fondatore di una scuola di formazione musicale nel Canton Ticino, Paolo, classe 1976, è una vera e propria icona per i ragazzi degli anni Duemila: ha venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo, realizzando più di 500 concerti tra Italia e Sud America. E incastonando nei ricordi di molti brani come "Verofalso"," Non capiva che l’amavo" e "Guardami negli occhi".