Paolo Noise: "Ho avuto un attacco ischemico all'Isola, cucinavamo con l'acqua di mare"

Il malore, il ritorno in Italia e settimane di paura. Paolo Noise torna a parlare di quanto accaduto all'Isola dei Famosi e non era mai stato così chiaro: "Sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare".

È stata quella la causa di tutto, come spiega a Novella 2000: "Ero disidratato, quindi l'acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c'è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione".

Le conseguenze potevano essere gravi, tra queste anche la paralisi. Rientrato in Italia ci è voluto un po' di tempo prima di ritrovare serenità: "La cosa più pesante è stato convivere con l'ansia che potesse ricapitarmi, che potessi rimanese paralizzato - ricorda Noise - Avevo degli attacchi di panico e l'unico modo per controllarli era camminare. Così ho perso altri chili. ora sono a meno 22, ma ho messo su massa muscolare. Corro un'ora e mezza al giorno, mi alimento benissimo, senza grosse privazioni, e sto sempre meglio".