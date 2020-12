La storia d'amore di Paolo Rossi e Federica Cappelletti: “Dopo di te il niente assoluto”

“Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale”, ha scritto su Facebook la moglie del campione. La loro relazione durava da 12 anni, coronata dalla nascita di due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena

Dopo quel “per sempre” accompagnato da un cuore accanto al post di addio al marito Paolo Rossi, Federica Cappelletti ha affidato a Facebook la dedica che in poche righe sintetizza l’essenza del loro legame, del sentimento con S maiuscola, di un’unione spezzata dalla scomparsa dell’uomo che se per gli altri era “Pablito”, “l’eroe del Mondiale ‘82”, per lei era, è, l’amore della vita.

“Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo di te il niente assoluto”, si legge a corredo di una foto che vede il marito di spalle insieme alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, di 10 e 8 anni, nate da una storia iniziata nel 1998 e rafforzata nel tempo, fino a culminare con il rinnovo delle promesse nuziali dello scorso marzo, durante una fiabesca cerimonia alle Maldive.

Chi è Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi

Era stata proprio lei, Federica Cappelletti, a organizzare quella cerimonia al calar del sole su una spiaggia paradisiaca, con le figlie a fare da damigelle per mamma e papà che, a dieci anni dal primo sì, si dicevano ancora, di nuovo, “sì, lo voglio”. All'insaputa di Paolo Rossi, Federica, giornalista, classe 1972, direttore del portale Salutepiù24 e scrittrice, aveva organizzato quella sorpresa riuscita alla perfezione e tanto apprezzata dal campione, commosso da un contesto così suggestivo impreziosito dalla presenza della famiglia tutta riunita.

Paolo Rossi e Federica Cappelletti si erano sposati il 10 luglio 2010, dopo 12 anni di fidanzamento. La differenza d’età (lei aveva 16 anni in meno di lui) non ha mai costituito un problema per la coppia che insieme ha costruito una famiglia arricchita dalla nascita delle due figlie. Prima di lei, Paolo Rossi è stato sposato con Simonetta Rizzato, madre del suo primo figlio, Alessandro, nato nell’anno d’oro 1982, l'anno d'oro dell'attaccante.

Insieme Paolo Rossi e la moglie Federica Cappelletti hanno scritto il libro ‘Quanto dura un attimo’, autobiografia del ragazzo che è riuscito a diventare leggenda coronando il sogno d’infanzia di essere un grande calciatore. Ma: “Per me lui non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore”, disse di lui Federica: “Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te’”.