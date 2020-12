Federica Rossi ricorda l'ultimo incontro di Paolo Rossi con le figlie: "Aveva una luce bellissima negli occhi"

Federica Cappelletti a Live non è la D'Urso ha fatto ripercorso il suo amore per Paolo Rossi, scomparso per un tumore il 10 dicembre. Un grande campione che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di familiari, amici e tifosi.

"Entrare in studio è stato difficile - ha affermato Cappelletti -, la scorsa volta ero qui con lui e le bimbe, ma era importante per me, è come chiudere un cerchio, era giusto essere qui questa sera. Le bambine sono brave, la grande, a gennaio compirà gli anni a gennaio, e sta vivendo questo momento in maniera spirituale, delle volte riesce anche a tirarmi su di morale. Quando ho capito che Paolo non ce l'avrebbe fatta ho iniziato ad avvicinarle a delle persone fidate tra cui un prete, loro insegnante, che ha cercato di spiegare la vita dopo la morte".

La diagnosi del tumore è arrivata dopo il nostro viaggio e il rinnovo dei voti alle Maldive. "Era iniziato come un dolore, poi sembrava una cosa risolvibile, invece... ma abbiamo sempre affrontato tutto con ottimismo. Fino all'ultimo giorno Paolo ha sempre creduto di farcela. Io che non ce l'avrebbe fatta l'ho capito un mese fa, ho organizzato un incontro con le bambine in ospedale nonostante i medici fossero contrari ritenendo l'incontro troppo doloroso, ma io conosco le mie figlie e sapevo che Paolo avrebbe voluto vederle. Si dovevano salutare, lui aveva questa luce bellissima quando le ha viste e io ho detto loro che nessun altro uomo le guarderà mai più in quel modo".

E come se la morte del marito non fosse già un dolore enorme, il furto nella loro villa, durante il funerale, ha spezzato ulteriormente il cuore di Federica. "Ciò a cui tenevo di più, l'orologio che Paolo ha indossato negli ultimi mesi, l'hanno portato via, per giorni non sono riuscita neanche a a commentare per il dolore che provavo. Non sono persone".