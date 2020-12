Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti ringrazia Antonello Venditti per l'emozionante video

Una settimana fa, con un “per sempre” scritto a corredo di una bellissima foto di coppia, Federica Cappelletti annunciava sui social la morte del marito Paolo Rossi, l’eroe del glorioso Mondiale ’82 scomparso a 64 anni a causa di un tumore. Un dolore immenso per la moglie del campione che oggi è tornata su Instagram per ricordare l’uomo della sua vita e ringraziare Antonello Venditti per un video pubblicato dal cantante che mostra Paolo Rossi sul palco insieme a lui durante un suo concerto.

Paolo Rossi e Antonello Venditti: il video sui social

“Paolo Rossi...era un ragazzo come noi”, si legge a corredo del post del video pubblicato da Antonello Venditti che mostra Paolo Rossi salire sul palco e raccontare un aneddoto risalente a quei celeberrimi Mondiali ’82.“Ero in camera con Antonio Cabrini, avevamo solo una cassetta che era quella di Antonello Venditti, lo abbiamo ascoltato per quaranta giorni”, raccontava Rossi. Poi il ricordo di Venditti: “Quando tornarono con la Coppa in Italia, io, lui e Tardelli abbiamo giocato a pallone con i tassisti a Trastevere… Paolo Rossi è stato il primo simbolo italiano che ha portato l’Italia nel mondo”. Un filmato inedito ed emozionante che ha scaldato il cuore dei fan del campione e quello della moglie Federica, che ha recapitato virtualmente il suo grazie al cantautore romano.

(Di seguito il video di Antonello Venditti e Paolo Rossi postato su Instagram)

Paolo Rossi, il ricordo della moglie Federica a una settimana dalla morte

Il ricordo di Antonello Venditti, ma non solo: poco fa Federica Cappelletti ha dedicato al marito scomparso un nuovo post per il marito, ritratto sorridente con lei e le figlie Maria Vittoria e Sofia Elena. “Il nostro amore ti accompagnerà per sempre” ha scritto a corredo della foto che cattura lo scorcio di una felicità famigliare raccontata anche nei giorni scorsi dalla giornalista. “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo di te il niente assoluto”, aveva scritto Federica rivolgendosi al marito a cui aveva ribadito le sue promesse nuziali lo scorso marzo alle Maldive. Un amore immenso, destinato a durare oltre ogni tempo.