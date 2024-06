Virzì-Ramazzotti, il regista chiede il "codice rosso" contro l'ex moglie: cosa significa

Giugno 2023 Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì e i loro figli non potranno mai dimenticarselo. Il 17 i due ex coniugi sono stati al centro di una lite che sta facendo parlare ormai da giorni in quanto si è svolta in un ristorante di Roma, di fronte a commensali e passanti. Con Micaela c'era anche il suo compagno, Claudio Pallitto, personal trainer e proprietario di una palestra.

Il furioso litigio sarebbe durato circa 40 minuti tra stoviglie rotte e telefoni lanciati. Si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno acquisito le immagini di quanto successo e che successivamente hanno poi preso le denunce dei due. Paolo Virzì, in particolare, nell'esposto presentato ai carabinieri avrebbe chiesto di attivare la procedura del cosiddetto "codice rosso" per tutelarsi dall'ex moglie e dal compagno Pallitto, riferisce il Corriere della Sera.

Il regista ha presentato anche il referto del pronto soccorso che ha certificato graffi e lesioni sulla figlia maggiore Ottavia, 35 anni, che si trovava con lui. Dall'altro lato, però, anche Pallitto e Ramazzotti, com'è scritto sul verbale, lamentano lesioni e lividi. Entrambi hanno sporto denuncia il giorno dopo la lite, ovvero il 18 giugno.

Nonostante lo scontro sia avvenuto 'in piazza', entrambi - come hanno dichiarato - vogliono che quanto successo rimanga il più privato possibile sicuramente per il bene dei figli. Adesso tutto passa nelle mani degli avvocati: Grazia Volo per Virzì e Annamaria Bernardini De Pace, e David Leggi, per Ramazzotti.

Cos'è il codice rosso

Il codice rosso è previsto nella legge 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene utilizzato per "rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell’ambito di relazione di convivenza (violenza domestica e di genere)", spiega la dottoressa Elena Corsini, Ispettore di polizia locale, in un documento redatto per il Sulpl - Sindacato unitario lavoratori polizia locale.

"Il provvedimento normativo definito "codice rosso" introduce importanti modifiche al diritto sostanziale (Codice Penale), processuale (Codice di procedura Penale) e ad altre disposizioni normative, intervenendo su un catalogo di reati in materia di violenza domestica e di genere, con il preciso fine di velocizzare l’instaurazione dei procedimenti penali e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime di tali reati".