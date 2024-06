Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, la lite finisce in denuncia. E il regista rompe il silenzio

La lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, e il suo compagno Claudio Pallitto, finirà quasi sicuramente in denuncia. Il regista toscano si sarebbe presentato alla stazione dei carabinieri per mettere a verbale l'accusa di lesioni e violenza privata. "Sono stato aggredito e colpito", avrebbe denunciato Virzì, riporta il Corriere della Sera. Ma anche Micaela potrebbe aver già, o avere intenzione di, denunciare l'ex marito.

L'incontro tra i due la sera del 17 giugno è stato casuale: Micaela era a cena con la figlia di 11 anni e il nuovo compagno, Pallitto, e Paolo stava passando di lì insieme alla figlia maggiore, avuta da un precedente matrimonio. A far scatenare la lite furibonda una battuta che Virzì avrebbe rivolto alla figlia seduta al tavolo con la madre, Claudio sarebbe intervenuto intimandolo a lasciarla stare e da lì sarebbe partito il tutto. Gli altri ospiti si sono trovati al centro di uno scontro furioso con tanto di cellulari lanciati e stoviglie in frantumi; in molti avrebbero anche ripreso la scena.

A quel punto si è resa necessario l'intervento del proprietario del ristorante e poi dei carabinieri. La denuncia sarebbe impossibile da non depositare in quanto anche la figlia maggiore di Paolo avrebbe riportato delle lesioni. Il titolare del locale ha dichiarato: "Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri dopo che la lite è salita di tono. I clienti, seduti ai tavoli, sono apparsi seccati e soprattutto spaventati da quanto stava accadendo. Si doveva mettere un punto".

Il comunicato di Virzì

E se Ramazzotti preferisce non rilasciare dichiarazioni, Virzì, tramite comunicato del suo avvocato ha chiarito: "Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente". Se i due andranno fino in fondo con la denuncia lo scopriremo tra qualche settimana.

La storia d'amore tra Ramazzotti e Virzì

La storia d'amore tra Virzì e Ramazzotti è terminata all'inizio del 2023, dopo alti e bassi che andavano avanti da anni: i due avevano già riprovato a rimettersi insieme anni fa, dopo una prima rottura nel 2018. Ma sarebbe stato inutile. Erano legati dal 2008, quando si erano conosciuti sul set di "Tutta la vita davanti", tra i film più noti del regista romano, di cui lui è stata protagonista. Poi sono arrivati i due figli, oggi adolescenti. Oggi l'epilogo.

Chi è Claudio Pallitto, nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti

Meno noto al pubblico è Claudio Pallitto, nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti. Da qualche tempo l'attrice si immortala radiosa sui social insieme al personal trainer, un bel ragazzo ultra palestrato e ultra tatuato, decisamente lontano da Paolo Virzì. Pallitto vive a Roma e gestisce una sua palestra sulla via Appia, ma ha provato anche la carriera televisiva: in passato ha partecipato ai programmi Tamarreide, dedicato proprio a uomini e donne che conducono uno stile di vita "tamarro", ovvero "coatto".