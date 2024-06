Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: l'amore, i figli, la separazione e poi la lite

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì erano una delle coppie che più hanno fatto sognare il cinema italiano negli ultimi anni. Il loro sodalizio cinematografico, oltre che personale, ha portato a capolavori come "Tutta la vita davanti", "La prima cosa bella” e “La pazza gioia”. Il loro matrimonio è ufficialmente finito a inizio 2023, ma è notizia di questi giorni la furiosa lite che i due ex hanno avuto in un ristorante di Roma.

L'amore nato sul set

I due si sono innamorati nel 2008 sul set di "Tutta la vita davanti". A fare il nome dell'attrice, reduce dall'enorme successo di "Non prendere impegni stasera", fu Carlo Virzì che la propose al fratello per il ruolo di Sonia. Ramazzotti aveva 27 anni, 15 anni più giovane di Paolo, era da poco rientrata da Londra e con Virzì scatto subito la scintilla: "Fu amore a prima vista per entrambi", confessò anni dopo Micaela.

Per Paolo, Ramazzotti è stata una musa ispiratrice. Nonostante lei avesse altri lavori, "L'ultimo padrino" e "Crimini bianchi", Virzì nel 2009 la volle come protagonista di "La prima cosa bella", dove recita al fianco di Valerio Mastrandrea, Claudia Pandolfi e Stefania Sandrelli. Per il ruolo di Anna, madre del giovane protagonista, la Ramazzotti ha vinto il David di Donatello e il Nastro d'argento, entrambi come migliore attrice protagonista.

Il matrimonio a Livorno e i figli: Jacopo e Anna

Dopo due anni i due decidono di sposarsi. Il 17 gennaio 2009 si dicono "sì" in Comune a Livorno, città natale di Virzì, per poi festeggiare con circa 80 invitati al Grand Hotel Palazzo, davanti alla Terrazza Mascagni.

L'1 marzo 2010 nasce il loro primo figlio, Jacopo. Per Micaela si trattava del primo figlio, per Paolo del secondo: era già padre di Ottavia nata 1989 dalla relazione con l'attrice Paola Tiziana Cruciani. La gioia dell'attrice romana era moltissima: "La mia idea della felicità è una casa dove ci sono giocattoli, calzini di bambini, ciotole di cani e gatti", aveva rivelato Micaela in un'intervista.

Nel 2012 Ramazzotti annuncia la seconda gravidanza e contemporaneamente recita in "Il nome del figlio" di Francesca Archibugi. Nella film l'attrice è Simona che è incinta e Ramazzotti dà il consenso per riprendere il parto della figlia Anna (nata il 15 aprile 2023), che è poi stato montato nel film. "Paolo ci ha detto 'Siete due pazze, ma decidete voi, fate come vi pare'", rivelò poi a Visto Micaela.

La prima crisi di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Entrambi molto riservati hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori, nonostante il loro lavoro. E così nel 2018 la notizia della loro prima importante crisi arriva come un fulmine a ciel sereno. Già all'epoca si parlava di pratiche per il divorzio, Virzì sembrava essersi già trasferito, Micaela viene anche fotografata insieme a Gabriele Muccino e in molti avevano pensato ad un flirt, ma non era vero. Nel 2019 però, in occasione del decimo anniversario di matrimonio, i due sui social si mostrano felici. Solo tempo dopo Ramazzotti dichiarò a Vanity Fair: "Giornali e siti hanno ingigantito quella che è una crisi che capita a tutti. Sono molto gelosa della mia vita privata, però posso dirle una cosa: il dialogo ha cambiato tutto e reso tutto possibile".

La scelta di separarsi definitivamente e il nuovo amore di Micaela

A inizio 2023 arriva poi la conferma ufficiale che i due hanno deciso di separarsi. Nell'estate 2023 Micaela è stata paparazzata per la prima volta con il nuovo compagno, il personal trainer, Claudio Pallitto, volto noto del piccolo schermo per aver partecipato al reality Tamarreide.

La lite e le denunce

Il 17 giugno i nomi dei due ex, e del nuovo compagno di Ramazzotti, sono tornati ad affollare i giornali per colpa della furiosa lite che hanno avuto in un locale romano. Ramazzotti si trovava seduta a un tavolino esterno al locale assieme alla figlia Anna, di 11 anni, e al nuovo compagno Pallitto, quando è arrivato a passeggio lì fuori proprio Virzì insieme all'altro figlio 14enne e Ottavia. Da lì una battuta di troppo, poi il caos: sarebbero volati telefoni e stoviglie. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Dalla lite al ristorante adesso sarebbero passati alle denunce. Il 19 giugno - spiega RomaToday - i carabinieri hanno ricevuto le denunce querele di Virzì e Ramazzotti. Il regista, che lamenta graffi e pugni anche nei confronti della figlia, ha allegato il referto del pronto soccorso. Ramazzotti e Claudio Pallitto, hanno fatto lo stesso. Il tutto mentre i militari della stazione Aventino hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale.