Il Papa va ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio mette in scaletta un "pezzo da 90". Per la puntata di domenica 6 febbraio infatti, la trasmissione Rai avrà il privilegio di ospitare (non si sa ancora se fisicamente o in collegamento) Papa Francesco.

L'appuntamento è dunque per domenica 6 febbrao a partire dalle 20, su Rai3.

"Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua santità Papa Francesco sarà a Che tempo che fa", ha tweetato Fabio Fazio direttamente dal suo profilo. Tweet che ha ricevuto migliaia di like e commenti.