"Speriamo bene", Francesco Moser poco convinto del matrimonio tra il figlio e Cecilia Rodriguez

È ufficiale, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno presto a nozze e, anche se tutti sembrano felicissimi di questa futura unione, c'è qualcuno di vicino alla coppia che ha qualche dubbio sulla durata del matrimonio tra i due influencer. Stiamo parlando di Francesco Moser, il papà di Ignazio che non sembra vedere di buon occhio la futura nuova e che ha dichiarato, in un'intervista a Diva e Donna, che "spera vada tutto bene", una frase che la dice lunga sul suo pensiero sul matrimonio del figlio con Cechu.

Moser senior, infatti, ha parlato della questione, mostrandosi molto distaccato nei confronti della notizia di queste nozze:

"Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio - ha detto Francesco - Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

Il papà di Ignazio ed ex ciclista, che di recente si è separato dalla moglie dopo 41 anni di matrimonio, ha anche specificato di non sapere ancora dove suo figlio e la Rodriguez junior si sposeranno e ha rivelato di aver visto Belen e Veronica Cozzani, mamma sia di lei che di Cecilia soltanto due volte in vita sua.

Le due famiglie, che presto diventeranno parenti, non sembrano quindi essere molto unite ma staremo a vedere se la loro conoscenza verrà approfondirà nel giro dei prossimi mesi (il matrimonio, infatti, dovrebbe essere celebrato nel 2023).

Chissà quale sarà la reazione di Cecilia quando scoprirà che il suo futuro suocero ha dei dubbi sul suo matrimonio.