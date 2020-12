Natalia Paragoni, l'attacco a Giulia De Lellis (a Dubai): "Non si può lasciare l'Italia ma molti fanno i furbi"

Che tra le due non corresse buon sangue non è una novità e per la seconda volta nel giro di poco tempo la compagna di Zelletta lancia una stoccata a Giulia De Lellis. Alla domanda dei followers: "Il prossimo viaggio che farai con Andrea quando sarà possibile?" Paragoni ha risposto: "Avremmo voluto passare il Natale al mare, ma non è possibile. Anche per questioni di sicurezza non si può lasciare l'Italia, ma molti fanno i furbi".

In molti hanno letto tra le righe un rimando a Giulia De Lellis che assieme al compagno Carlo Gussa è volata a Dubai. Vacanza di lavoro (hanno dichiarato gli interessati) che ha fatto impazzire la rete dal momento che negli Emirati Arabi c'è anche Damante, ex della De Lellis, con la nuova fiamma Elisa Visari.

Non è però la prima volta che la Paragoni prende le distanze dalla romana. Qualche settimana fa infatti, la compagna di Zelletta aveva precisato ai suoi followers che, nonostante in molti la paragonassero all'influencer romana, lei ha risposto: "Siamo totalmente l’opposto come persone, come personalità...Io ho sempre fatto l’estetista, ho studiato per questo e ho portato avanti solo un mio lavoro e una mia passione, non sono andata inventandomi make up artist o beauty influencer, le cose le so. Andrea è un modello ed è un’altra cosa rispetto a Damante. Quando ci paragonano a questa coppia è perché vedono che pubblichiamo sempre le stesse cose perché i brand sono quelli”.