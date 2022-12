È morta la mamma di Pardo: "Mi hai insegnato tutto, non hai mai smesso"

Un grave lutto familiare ha colpito Pierluigi Pardo. Il giornalista sportivo ha annunciato su Instagram la morte dell'amata mamma, pubblicando la loro ultima foto fatta insieme, proprio poco tempo fa.

La donna era malata e lui le è stato vicino fino alla fine: "Questa è la nostra ultima foto insieme - scrive nel post - Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre". Tanti gli amici del mondo del calcio, ma non solo, che si uniscono al cordoglio, da Ciro Ferrara - suo grande amico - a Federica Pellegrini e ancora Luca Toni, Antonio Cassano, Tommaso Paradiso. Nel 2018 Pardo aveva già perso il papà, al quale era molto legato.

Il post di Pierluigi Pardo

L'amore per il figlio Diego

A consolare più di tutti Pierluigi Pardo in questo momento doloroso sarà senza dubbio suo figlio Diego, nato lo scorso giugno. L'ex conduttore di Tiki Taka è diventato papà a 48 anni (il bambino è nato dalla sua relazione con Lorenza Baroncelli) e sui social condivide spesso i loro momenti insieme, manifestando un amore senza confini. Sarà proprio questo amore a dargli forza in questi giorni difficili.