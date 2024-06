Paris Hilton: "Sono stata abusata sessualmente e costretta a prendere farmaci per anni"

Paris Hilton è stata abusata sessualmente. L'ereditiera, pronipote del fondatore degli Hilton Hotels, Brad Hilto, lo ha dichiarato ufficialmente al Congresso a Washington davanti alla Commissione per le questioni economiche e sociali. La sua testimonianza potrebbe essere fondamentale per dare una svolta ai programmi di assistenza ai giovani.

La 43enne ha rivelato che i suoi genitori si erano affidati ad un centro di recupero per minori, la Provo Canyon School dello Utah, poiché il suo rendimento scolastico era basso. Il collegio però si sarebbe trasformato in un incubo: "Sono stata abusata sessualmente, trattenuta con violenza e costretta ad assumere farmaci per anni". Non era la prima volta che Hilton parlava di ciò che ha dovuto subire: già nel 2020, nel suo documentario "This is Paris", lo aveva fatto. Ha deciso di testimoniare per chiedere "una maggiore sorveglianza e regolamentazione" di quella che lei definisce l'"industria degli adolescenti problematici, un'industria da 23 miliardi di dollari l'anno".

"Collocare un giovane in affidamento in una struttura costa circa 800-1000 dollari al giorno, molto più costoso che aiutarlo nella propria comunità. È più importante proteggere i profitti delle aziende o proteggere le vite dei giovani in affidamento? Non c'è educazione in questi posti, c'è muffa e sangue sui muri. È orribile, alcuni sono peggio dei canili. Si preoccupano più del profitto che della sicurezza dei bambini", ha sottolineato Hilton.

Questi programmi promettevano "guarigione, crescita e sostegno", ma nella realtà poi "non mi hanno permesso di parlare, di muovermi liberamente o di affacciarmi alla finestra per due anni", ha dichiarato alla commissione. "I miei genitori sono stati completamente ingannati da questa industria a scopo di lucro. Immaginate cosa succede ai ragazzi che non hanno nessuno che li controlla", ha infine ribadito l'ereditiera.