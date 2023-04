Paris Hilton e le prime foto con il figlio nato da maternità surrogata

Paris Hilton è diventata mamma. La notizia era stata comunicata dall'ereditiera il 23 gennaio tramite un post su Instagram, che mostrava la piccola mano del bambino che lei e Carter Reum hanno deciso di chiamare Phoenix. Il piccolo è nato tramite maternità surrogata e la coppia non aveva annunciato la gravidanza quindi quando a gennaio i due hanno dato la news in molti sono rimasti senza parole.

Oggi la neo-mamma ha deciso condividere, per la prima volta, delle foto con il piccolo con una dedica: "Tutto il mio cuore". Le foto sono in bianco e nero e Paris si mostra particolarmente felice.

Paris Hilton e la scelta della madre surrogata: "Il parto e la morte sono le cose che più mi spaventano al mondo"

La scelta della maternità surrogata non è un caso e l'ereditiera lo ha spiegato molto bene al magazine Glamour che le ha domandato se questa decisione è in qualche modo collegata alla sua età, 42 anni, ma no non ha nulla a che fare con i suoi anni perché lei "avrebbe usato la maternità surrogata per diventare madre a ogni età" scrive il giornale. Hilton spiega che mentre stava girando The Simple Life (reality nel quale lei e Nicole Richie, ereditiere plurimiliardarie, dovevano svolgere lavori comuni e viaggiare in alcuni stati degli USA senza soldi, né contanti né carte di credito, né telefoni) si è trovata in una stanza dove una donna stava partorendo e quello l'ha traumatizzata, ma lei voleva una famiglia così tanto, però la parte fisica la spaventava. "Io sono così spaventata dal parto e dalla morte, sono le due cose che mi spaventano più di ogni altra cosa nel mondo".

Nel podcast The Trend Reporter with Mara Paris ha spiegato che "È stata la mia amica Kim Kardashian, che ha avuto due bambini tramite madre surrogata, a consigliarmi questa soluzione, di cui non sapevo nulla, e sono contenta di aver seguito il suo suggerimento".