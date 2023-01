Paris Hilton è diventata mamma: l'annuncio (con foto) social

Paris Hilton è diventata mamma. L'ereditiera ex star dei reality ha annunciato la nascita del suo primo figlio su Instagram, con una foto che mostra la manina del piccolo stretta dalla sua. "Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato", ha scritto la 41enne accompagnando il pensiero a un cuoricino blu. Secondo i media americani si tratta di un maschietto nato da una madre surrogata.

La notizia dell'arrivo del primo figlio per Paris Hilton circolava da diverso tempo, ma non aveva mai avuto conferme. Lo scorso mese, poi lei stessa aveva ufficializzato la dolce attesa sua e del marito, l'imprenditore Carter Raum, sposato nel 2021: "È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori", le sue parole a People, "Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino". Nel 2021 la coppia aveva tentato il percorso della fecondazione in vitro, confidando di sperare nella nascita di due gemelli.