Paris Hilton di nuovo mamma: l'annuncio a sorpresa con foto (e l'originale nome scelto per la figlia)

Paris Hilton è di nuovo mamma: dopo il primogenito Phoenix, nato a gennaio da maternità surrogata, a sorpresa l'ereditiera ha annunciato su Instagram la nascita della seconda figlia. Con la foto di una tutina rosa con il nome "London" che lei e il marito Carter Reum hanno scelto per la bimba, un orsacchiotto e un paio di occhiali a forma di cuore, l'ereditiera 42enne ha condiviso la sua gioia sui social: "Grata per la mia bimba", ha scritto a corredo dell'immagine accolta con entusiasmo da migliaia di fan. In un primo momento non era chiaro se la piccola fosse nata o in arrivo. Poi Paris Hilton ha chiarito in un commento su TikTok l'avvenuto lieto evento: "La mia principessa è arrivata", ha scritto, per poi condividere anche il video della gioia vissuta in famiglia con i suoi nipotini.

Paris Hilton e la scelta della madre surrogata

Paris Hilton non ha precisato se anche stavolta sia ricorsa alla maternità surrogata. Sulla scelta che ha riguardato il primogenito l'ereditiera aveva spiegato di aver sempre avuto intenzione di ricorrere alla maternità surrogata, indipendentemente dall'età. Hilton aveva spiegato che mentre stava girando The Simple Life (reality nel quale lei e Nicole Richie, ereditiere plurimiliardarie, dovevano svolgere lavori comuni e viaggiare in alcuni stati degli USA senza soldi, né contanti né carte di credito, né telefoni) si era trovata in una stanza dove una donna stava partorendo, scena che l'avrebbe traumatizzata. "Io sono così spaventata dal parto e dalla morte, sono le due cose che mi spaventano più di ogni altra cosa nel mondo", aveva confidato per far capire il desiderio di voler sì dei figli, ma anche di voler evitare il dolore fisico.