Paris Hilton: 10mila dollari a chiunque ritrovi la sua cagnolina Diamond baby

Paris Hilton è disperata: da quasi 20 giorni il suo Chihuahua, Diamond baby, è scomparso. Per ritrovarlo Paris non bada a spese e ha comunicato che chiunque glielo riporti sarà ricompensato con 10mila dollari e senza fare alcuna domanda.

Secondo il Daily Mail la cagnolina sarebbe vittima di un "coyote affamato", ma Hilton non ha perso le speranze e nel suo profilo Instagram sta continuando a ripubblicare l'annuncio della sparizione. Dal 20 settembre (giorno della comunicazione social) tutto tace, nessuno si è fatto avanti, ma Diamond baby è scomparsa dal 14 settembre: "Stiamo cambiando casa ed uno degli operai deve aver lasciato una porta aperta", aveva spiegato in un post.

L'ereditiera aveva anche aggiunto di aver cercato il cane in lungo e in largo con amici e familiari, a tutto ciò si sono aggiunti anche un "detective per animali, un sussurratore di cani, un sensitivo per animali e droni", ma nessuno è riuscito a darle informazioni.

Diamond Baby rapito da un coyote affamato

Secondo il Daily Mail il Chihuahua sarebbe stato vittima di un coyote affamato. Secondo la loro ricostruzione dei fatti un operaio aveva lasciato la pota laterale aperta permettendo così al cane di uscire fuori. Secondo il tabloid se qualcuno l'avesse rapita, con la possibilità di una ricompensa, si sarebbe già fatto avanti. Quindi la spiegazione sarebbe solo una: è rimasta vittima di un coyote che negli ultimi mesi sono stati spesso avvistati nei quartieri residenziali di Los Angeles, in cerca di cibo e acqua.

"Questa è una delle esperienze più dolorose della mia vita. Il mio cuore è spezzato. Mi manca così tanto e sento come se una parte di me fosse sparita senza di lei" ha scritto Paris su Instagram.