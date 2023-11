"Io, la Ilary Blasi povera": la parodia di "Unica" è virale

"Unica" di Ilary Blasi è già diventato un cult. Il docufilm di Netflix in cui la presentatrice racconta la sua verità sul divorzio da Francesco Totti, tra tradimenti, investigatori privati, bugie e come non citare le borse e i Rolex nascosti e sottratti.

Su questi ultimi due dettagli nel biopic è dedicata, ovviamente, una parte consistente in cui Blasi svela come ha trovato, e di conseguenza spostato, le cose che Totti le aveva nascosto. E proprio su questo passaggio del documentario è stata realizzata una parodia che ha letteralmente conquistato TikTok superando ampiamente le 500mila visualizzazioni e che si avvicina sempre di più al milione.

Mentre la voce di Ilary racconta come ha trovato le borse in un soppalco, l'immagine mostra la tiktoker Ivana Pilkevich mentre trasporta uno scalotto lungo il corridoio della sua abitazione per fermarsi di fronte a una porta e fare finta di cercare l'apertura del soppalco (che non c'è). "Praticamente verso le 11:00 di sera ho avuto un'illuminazione e mi sono ricordata che sopra c'è un soppalco che può reggere dei pesi anche importanti, allora ho preso la scala...", questa la parte di audio estratta da "Unica". Per spiegare meglio il senso della parodia, Pilkevich ha scritto: "Io che dopo aver visto il doc di Ilary cerco la mia soffitta... Ma poi mi sono ricordata di essere povera".