Si è sposato il nipote del Boss delle Cerimonie: 250 invitati, fuochi d'artificio e un enorme banchetto

Pasquale Giordano, 32 anni, e Anna Somma, 22, si sono sposati nella chiesa di San Antonio Abate per poi celebrare, in grande stile, all'hotel La Sonrisa meglio noto con il nome il Castello delle cerimonie. Giordano è il primo erede in linea diretta del noto Boss delle Cerimonie, Antonio Polese. Don Antonio, morto nel 2016, la figlia Donna Imma e il grand hotel sono diventati famosi per il programma di Real Time Il Castello delle cerimonie nel quale vengono raccontati gli sfarzosi matrimoni, ma anche battesimi, comunioni o cresime, che vengono celebrati nel lussuoso albergo. Questa volta a sposarsi è stato però Pasquale e quindi la festa è stata ancora più grande.

Una festa sobria: 250 invitati e fuochi d'artificio

Imma Polese ha ereditato il castello e insieme al marito, Matteo Giordano, lo gestisce e soprattutto asseconda le richieste degli esigenti clienti. E proprio all'hotel Pasquale e Anna si sono conosciuti. Lei "era venuta per organizzare i festeggiamenti per i 18 anni. È stato un vero colpo di fulmine, amore a prima vista: ci siamo frequentati, ci siamo piaciuti... Ci siamo lasciati e poi ci siamo ripresi. Adesso abbiamo coronato il nostro sogno" ha spiegato il 32enne.

Donna Imma era piena di gioia: "È stato bellissimo vederlo così felice, dove di solito lavora fino alle ore piccole". Ovviamente non sono mancare le sorprese come ad esempio i fuochi d'artificio accesi al momento del loro ingresso: "un momento toccante perché i suoi amati nonni stanno in cielo e questa batteria di colpi era rivolta a loro", ha aggiunto Donna Imma

Di suo nonno Pasquale ha un ricordo molto bello e ciò che più spera è di poter tramandare i principi che gli ha trasmesso ai suoi figli e ai suoi nipoti per far andare avanti la Sonrisa per altri cento anni.

In merito alla cerimonia Donna Imma spiega che lei avrebbe voluto esagerare ancora di più, visto anche che la sposa era incinta, ma invece ha dovuto fare "una cerimonia sobria, nei limiti del possibile, perché Pasquale è un tipo introverso, ha voluto una cosa più ritirata. Però il menù per i 250 invitati non poteva che essere napoletano, abbondante e di qualità".

"Avevo pregato di fare una cosa semplice - dichiara Pasquale -, invece è venuto fuori qualcosa di luculliano, a dismisura. A fare qualcosa di sobrio da noi proprio non ci si riesce". Prima della torta non è mancato il buffet dei dolci". "La prima notte di nozze - risponde Imma - la passano a Sorrento, poi il viaggio di nozze sarà un po' corto perché la sposa è in dolce attesa, passeranno qualche giorno in costiera. I due poi torneranno alla base, ovvero il castello, perché come da tradizione anche la nuova famiglia lavorerà al castello.