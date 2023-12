Pasquale La Rocca a Istanbul con Wanda Nara: cosa è successo con Icardi

A Ballando con le stelle nascono spesso legami importanti. Complici le ore di prove estenuanti, la gara, le critiche da incassare, tra allievi e maestri si creano rapporti molto stretti, che a volte si trasformano in amore - ne abbiamo visti tanti - altre invece restano delle bellissime amicizie. È il caso di Wanda Nara e Pasquale La Rocca, sempre più uniti dall'inizio del programma a oggi.

Il ballerino, in un'intervista a DiPiù Tv, ha rivelato di aver avuto dei pregiudizi sulla showgirl, svaniti non appena si sono conosciuti: "Quando mi hanno comunicato che avrei ballato con Wanda sono partito con un po' di pregiudizi. All'inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai giornali. Invece Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto fare conoscere tutta la famiglia".

Un mese fa Wanda Nara lo ha invitato a Istanbul, dove vive con la sua famiglia. Il ballerino ha accettato volentieri: "Mi ha chiesto di andare con lei a Istanbul, dove vive con Mauro Icardi in occasione del compleanno della loro figlia più piccola, Isabella". La Rocca ha parlato anche dell'incontro con Icardi, per lui una bellissima scoperta, proprio come sua moglie: "Per qualche giorno sono stato immerso nel suo mondo. Icardi mi ha colpito per la sua umiltà: sono una bella famiglia e intanto ne abbiamo approfittato per allenarci nei balli". Pasquale La Rocca ha conosciuto così ancora meglio la sua allieva, entrando in contatto con i suoi affetti più importanti, con cui si è trovato molto bene. Sulla malattia nessuna parola tra loro: "Credo che non sia ancora pronta a farlo. È una donna forte, anche se recentemente ha avuto un crollo, per via del fatto che le mancano tantissimo i bambini". A spronarla ci pensa lui, costantemente: "Sono orgoglioso di danzare con lei - ha concluso il ballerino - non si risparmia su nulla nonostante le difficoltà che la vita le ha messo davanti".