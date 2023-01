L'ex di Amici, Pasqualino Maione: "Dopo il covid, una malattia mi ha preso il cervello". Il video

Da tempo si era allontanato dai social a causa di problemi di salute. Ma solo oggi arriva il motivo. Una meninginte post Covid, con cui sta combattendo da tempo. Pasqualino Maione, 38 anni, lo racconta in prima persona in un video pubblicato su TikTok: "Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social", spiega l'ex concorrente di Amici, protagonista dell'edizione del talent show nel 2008.

Dopo un periodo di pausa, ora Pasqualino, duemila follower, racconta la sua situazione in una clip presto diventata virale. La malattia, spiega, ha colpito midollo e cervello, ed è sotto osservazione medica. "No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo", confida. "Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tutt’ora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo".

Del covid che lo aveva colpito Pasqualino aveva parlato ad agosto. "State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno", scriveva. Ad ottobre la situazione si era aggravata. "È risultata molto più seria di quanto io potessi pensare… purtroppo dopo il Covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto stare in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello".