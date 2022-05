Patrizia Bonetti mostra le ustioni sulla pancia che si è fatta all'Isola dei Famosi

Patrizia Bonetti ancora non aveva mostrato in tv il suo ventre dopo le ustioni che ha riportato a seguito della prova del fuoco. Tra le ex naufraga e il programma condotto da Ilary Blasi scorre una calma apparente, lei è ospite in studio, ma secondo alcuni avrebbe fatto una causa milionaria al programma, proprio per le ustioni riportate durante la prova.

Sul suo profilo Instagram pubblica solo foto in bianco e nero, ma ieri prima della diretta ha condiviso una storia per far vedere il suo outfit: pantaloni, top cortissimo e un boa di piume tutto rigorosamente nero. Se si presta attenzione si può vedere che sotto il seno, a destra, la pelle è più chiara ed infatti è proprio lì che Bonetti ha riportato le ferite. Ma a rendere ancora più chiara la situazione ci aveva pensato Bonetti qualche giorno fa condividendo sulle storie Instagram il look curato da Federico Fashion Style, il parrucchiere star che ha partecipato anche a Ballando con le stelle. Pantaloni azzurri, top bianco, capelli appena acconciati ed ecco ben evidenti i segni delle ustioni.