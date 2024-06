Patrizia Caselli: "Ho un tumore al terzo stadio. Sono terrorizzata"

La carriera televisiva di Patrizia Caselli è partita dalle tv private, come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con il quale ebbe una lunga relazione terminata nel 1987. In seguito ha debuttato in Rai nel varietà estivo di Rai 2 Bella d'estate, ha proseguito accanto a Gigi Sabani nel cast di Chi tiriamo in ballo?, ha presentato il contenitore pomeridiano di cronaca Detto tra noi e, ancora, La vita in diretta nel 1994. Poi la decisione di abbandonare la tv, rompendo il contratto con la Rai per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, al quale è stata legata sentimentalmente per nove anni, dal 1991 fino alla morte di lui il 19 gennaio 2000.

Oggi Patrizia Caselli è tornata a parlare di sé e delle sue condizioni di salute in un'intervista al Corriere della Sera dove, per la prima volta, ha rivelato di avere un tumore. "Cosa mi spaventa oggi? Il carcinoma al polmone che mi hanno trovato il 6 febbraio. Un tumore al terzo stadio su quattro. È la prima volta che ne parlo. Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio", ha raccontato l'ex volto Rai: "Al Policlinico di Milano, mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Quello è stato il momento più brutto. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l'ho cominciata". Uno dei momenti più brutti, per la conduttrice, è stato comunicare la notizia al figlio adottivo Francois, che ha 17 anni: "Mi ha risposto “supereremo anche questa”. È la frase che ci siamo ripetuti anche durante la difficile separazione da suo padre".

L'amore per Walter Chiari e Bettino Craxi

Patrizia Caselli conobbe Walter Chiari quando aveva 19 anni: "Mi vide in teatro e mi fece chiamare per un provino". Lui allora aveva 36 anni e nella sua vita c'erano la fidanzata Marina Occhiena e Anna Maria Rizzoli: "Bisognava farsi spazio come nel gioco delle tre sedie. C'erano altre donne. Per ufficializzare, c'è voluto tempo (..,) Con lui ho conosciuto un'epoca. I suoi amici erano giganti dello spettacolo e i Barilla, gli Agnelli, i Rizzoli. Assorbivo tutto. Mi nutrivo di discorsi, citazioni. Ci sono libri che non so se ho letto o se me li ha raccontati Walter. Abbiamo fatto insieme tournée di straordinario successo".

Poi la storia finì (anche per colpa dei continui tradimenti di lui) e Caselli conobbe Bettino Craxi. I due iniziarono a frequentarsi nel dicembre 1990 e poco più di un anno dopo scoppiò Tangentopoli. Caselli seguì Craxi ad Hammamet nei suoi ultimi giorni di vita. Un viaggio che non fu facile, dal momento che in Turchia c'era anche Anna, la moglie di Craxi: "Stavo attenta a non andare nei posti frequentati da Anna. Craxi cercava ogni giorno di pranzare o cenare con me. Ho cambiato casa otto volte: una volta, avevo trovato tutto sottosopra e un machete sul letto...". Nonostante la difficoltà del momento, Caselli non pensò mai di sfilarsi dalla vicenda: "Mai. Pensai solo a come liberarmi del contratto Rai, dalla seconda edizione di Se fosse, la domenica. Craxi mi diceva: non ho nulla da offrirti. Ma sono felice di averlo seguito perché oggi posso dire: alla fine, sono una donna di sentimenti; per amore, faccio saltare il banco". Il giorno in cuo Craxi morì, però, Caselli non era con lui: "Non ce l'aspettavamo. Non c'era neanche Anna. È morto fra le braccia di sua figlia Stefania. Non la considero una coincidenza, era più un non far torto a nessuno".